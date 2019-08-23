學者警告：中共資訊戰 攻擊人與人的連結

2019-08-23 20:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前舉行第13次諮詢會議，主題為「為強化防衛性民主，我國如何防範管制境外勢力滲透干預之問題」，根據陸委會的新聞稿指出，與會學者警告，中共資訊戰不只是在網路空間，攻擊對象更及於實體上人與人之間連結的加強與裂解，值得關注。

學者指出，台灣遭受中國滲透，中共在傳統情報領域、網路領域、電磁領域、心理認知領域等領域，對我進行輿論戰、心理戰、法律戰。最值得關注的是心理認知領域作戰，資訊散布不只是在網路空間，中共的資訊攻擊對象更及於實體上人與人之間連結的加強與裂解，解決之道可能在於提升公眾媒體識讀能力、更好的在地組織與之對抗，以及透過法律方式斷裂其攻擊節點、予以處罰及嚇阻等。

有諮委以自身經驗及觀察指出，中國對於學術界及教育界的滲透手法相當細膩，包括邀請我方人士赴陸並給予全程招待，或以學術互訪為名、行招待旅遊之實，間接影響我方人士之觀點及立場；亦有透過中生滲透我方校園課堂蒐集資訊、影響我方師生思想及言論之情形。

另名諮委指出，可思考如何加強與臉書、推特等大型網路媒體平台進行合作，掌握網軍行為模式及其協力者之相關資訊，以防範中國資訊攻擊。此外，系統性蒐整相關案例予以揭露、對照，以提升公眾媒體識讀能力。應整合情報系統及社會相關部門，針對資訊攻擊予以有效因應，或可仿天災警示方式建立假消息通報機制。

諮委表示，境外勢力透過影響力滲透方式，對我發動非典型不對稱戰爭，部分攻擊行為表面上是民主社會常見的說服行為，實則為境外勢力介入的國家行為。法制上，對於明顯已觸法之行為，目前已有相關法令可以處理，惟對於非違法、態樣更廣泛之擴大影響力行為，仍須積極研議應處之道。基於民主防衛，自由民主憲政體制不容許自我毀滅，對於透過境外勢力所造出來的人為攻擊，社會不應放任不管，而應思考容忍邊界何在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法