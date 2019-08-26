《香港人權及民主法》過不過？ 訪美泛民議員：一定過

2019-08-26 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕多名香港立法會議員上星期應美國國務院之邀，赴美與美國國會議員會面討論香港局勢和港美關係等議題。泛民派民主黨議員涂謹申表示，美國國會正在推動的《香港人權與民主法案》不但一定會通過，且不會晚於11月。

綜合香港媒體報導，建制派新民黨的葉劉淑儀等議員今日召開記者會交代訪美行程時表示，她已經向美國兩黨的議員解釋港府已停止修例工作。葉劉淑儀稱香港仍享有高度自治和民主，又指部份美國議員，沒有到過中國和香港，對中港兩地的實際情況完全不了解。葉劉淑儀表示，香港並不需要《香港人權與民主法案》，希望美方能考慮意見。葉劉淑儀還表示，香港問題並非美方最關心的議題。

港媒報導指出，《香港人權及民主法案》若獲參眾兩院通過，多項制裁香港的措施將會實施，包括限制香港官員入境美國等。葉劉淑儀引述美國國會議員助理的説法，指美國立法程序較為複雜，相信法案不會在短期內通過。

同樣參與訪美行程的泛民派民主黨議員涂謹申，今日接受「香港電台」訪問時則表示，《香港人權與民主法案》在美國國會的風向非常清楚，涂謹申表示，如果有人還幻想這個法案不會通過，他不但可以說，一定會通過，並且有很高的機會以3分之2以上的比例通過該法案，就連美國總統川普都無法行使否決權。最後，涂謹申指出，法案很快就會通過，且不會晚於11月。

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