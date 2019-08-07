反送中》11大專攜手「連登仔」辦8/16集會 促英美制裁損港自治官員

2019-08-07 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕由11間香港大專院校組成的「香港大專學界國際事務代表團」，今日於香港灣仔警察總部召開記者會。大專學界表示，將與早前發起眾籌登報等活動的連登「我要攬炒」團隊合作，在16日晚上在中環遮打花園共同舉辦「英美港盟 主權在民」萬人集會。該集會訴求除了促請英國政府關注中共違反《中英聯合聲明》，也要促請英美兩國通過《民主與人權法案》，制裁損害香港自治權利的官員。

根據「香港大專學界國際事務代表團」（Hong Kong HIIAD）臉書專頁，由11間香港大專院校組成的「香港大專學界國際事務代表團」表示，將將與多次將香港問題推上國際層面的「我要攬炒」團隊合作發起「英美港盟 主權在民」集會。

據該發文，大專學界表示，「香港之所以尚未淪陷，除了不分派別、無大台的絕地抗爭以外，同樣有賴一群擁有國際視野的香港人默默奮鬥。否則，香港可能早已淪為中國的一個普通城市，法治名存實亡。抗爭者不單捨棄傳統包袱，亦創新地開拓民間外交的路徑。大專學界與連登『我要攬炒』團隊深信兩條戰線唇齒相依，互為表裡，理應全力互相支援，以圖破局。」

大專學界表示，在此次的集會中，將呼籲「英國確認中國違反《中英聯合聲明》國際條約；英美國會各自制訂通過香港人權民主法案，制裁損害香港自治、自由、人權與民主的官員，如凍結他們的英美資產、禁止他們入境。」

大專學界指出，這次的抗爭不僅僅是「港人自主之戰，更是自由世界對抗極權的重要一役。」大專學界表示，「願我們香港人於生死存亡之秋，以悲憤心情為鐵志，化慘痛經歷為睿智，在國際社會與本土層面跟中國極權以死相搏，重光香港。」

根據「立場新聞 」報導，「我要攬炒」是香港「連登討論區」的用戶名稱。該團隊在過去2個月多次發起行動，包括致函聯合國、《中英聯合聲明》眾籌登報等，對香港問題躍上國際起到積極的作用。

大專學界表示，將與「我要攬炒」團隊合作舉辦「英美港盟 主權在民」萬人集會。（圖擷取自臉書＿香港大專學界國際事務代表團）

該集會訴求除了促請英國政府關注中共違反《中英聯合聲明》，也要促請英美兩國通過《民主與人權法案》。（圖擷取自臉書＿Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.）

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