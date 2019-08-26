「防色狼」妙招？日本限量「色狼辨識透明章」 怕冤枉好人

2019-08-26 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕創意無極限！日本文具製造商「Shachihata」今（26）日宣布將於明日下午1點試賣「色狼辨識透明章」，限量500組，只要被害者將此章蓋在痴漢、色狼手上，相關單位即可搭配「黑光燈」鎖定犯嫌，試賣消息曝光後，引發民眾熱議。

綜合日媒報導，此款「色狼辨識透明章」採用按壓式的無蓋設計，印章墨水使用一種特殊的UV著色油墨，看似透明，卻會在「黑光燈、紫外線」等照射下顯現，顯現的圖章為直徑9毫米的小左手。

「Shachihata」在官網表示，從5月開始接收意見、想法、研發及實測，最終，此印章將搭配黑光燈手電筒、錶帶與扣環於明日試賣，試賣價2700日圓（約800元台幣），限量500組。

「Shachihata」指出，公司研發此印章的目的為「遏止色狼、痴漢」，並對商品保持認真的態度看待，將於試賣期間接收消費者意見、進而改良，創造更好的印章品質，再正式販賣。

試賣消息曝光後，引發正反兩極討論，不少網友認為，「此商品實用、創新，有嚇阻的功效，很值得買」，也有網友認為，「不能靠此印章就定他人的罪行」。

根據《BuzzFeed》報導指出，「Shachihata」公關部門表示，「認定色狼」須視具體情況，主要還需要等警方蒐集證據才能判定，商品最大的功用為「嚇阻力」。

公關部門強調，當初將墨水設計成「透明色」，是因為有考量到可能是惡作劇或不小心蓋上印章的情況。

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