零食吃完別急著丟！日本神人用外盒做出超華麗紙雕

2019-03-18 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕許多零食的外盒都有經過精心設計，不過多數消費者在吃完零食後就會將紙盒丟棄。日本一位網友最近就突發奇想，對各種餅乾、生活用品的外盒進行改造，做出精緻的紙雕，在網路上引來瘋傳。

外國知名網路媒體「9GAG」最近分享了日本一位紙盒達人「はるきる」的作品，他透過自己的巧思與剪裁手藝，將各種零食的外盒改造成紙雕。這些紙雕從無尾熊、兔子、汽車、火箭到鐘樓、教堂等建築設計都有。

而且這名達人在創作過程中，還會將外盒上原本就印有的圖案納入紙雕作品的設計構想，當他在用品客洋芋片的外盒進行創作時，就將盒身上的鬍子大叔圖案剪下來，當成紙雕人偶的臉。當使用的是印有兔子圖樣的面紙盒時，他就乾脆創作出一隻白色的兔子紙雕，然後將原本面紙盒上的兔子眼睛，當成紙雕兔子的眼睛。

這名紙盒達人的作品才被「9GAG」分享3小時，就已經吸引35萬人次按讚。許多網友看到都直呼厲害，「這需要很強大的技術！」、「太酷了！」、「也太厲害！」也有網友認為，這是減少垃圾很棒的方式。

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