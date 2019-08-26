西瓜般的整顆球！ 女團抖豪乳慘遭官方下「限奶令」

2019-08-26 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕印尼女團「Duo Semangka」以傲人的身材和性感破表的舞姿走紅，她們今年推出的舞曲《Mantul Mantul》，MV中她們賣力抖動巨乳，讓人直呼「頭好暈！」但在民風保守的印尼受到嚴重的批評，被印尼孩童保護局傳喚並訓斥。

綜合媒體報導，印尼女團「Duo Semangka」意思為「西瓜二人組」，由兩名歌手卡拉拉（Clara Gopa）和維雅（ Vanya Kiara）組成，2人都有相當傲人、像「西瓜」般大的上圍，這次新歌《Mantul Mantul 》MV中，她們隨著節奏瘋狂抖動胸部，並做出多種性感舞步，引起網友熱烈關注，也受到許多人批評「太過色情」。

報導指出，印尼孩童保護局（KPAI）接獲許多投訴，並傳喚並訓斥了2人，但並沒有執行懲罰，保護局認為可能有兒童會模仿她們的行為，且該影片違反了適當性原則。事後 「Duo Semangka」也發出聲明，因影片引起的爭議向社會大眾道歉，但不會改變團體性感的特色。團員卡拉拉說：「如果沒有突破，我們就不會出名，我們會振作起來。」

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