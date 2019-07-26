正妹甜點師「真理褲床照」引暴動 網喊：甜點不用加糖了！

2019-07-26 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓甜點師李想弦（音譯）除了做起甜點時架式十足，更擁有亮麗外貌。她時常在個人IG上傳生活照與紀錄製作糕點的影片，目前IG有近30萬粉絲追蹤。日前她上傳了一張身穿「真理褲」露出美腿，坐在床上的照片，引起網友暴動。

李想弦非常樂於在網路上分享自己的生活點滴，她除了時常在抖音、IG等社群上分享自己的生活照，她還特地開設了另外一個IG帳號，上傳了100多張紀錄了自己甜點作品的照片。此外，她也在今年5月韓國舉辦的甜點創意比賽中獲獎。

最近李想弦在IG發布了一張在床上穿著「真理褲」的照片，清新氣質中帶有一絲性感。讓網友看了大讚「太美啦！」、「妳比做的甜點還甜」、「甜點不用加糖了」。

李想弦近日也在IG發布的現實動態中，也試著用中文向粉絲自我介紹。說示，現在正積極的在學習中文，想要認識更多新朋友；不過她也坦言，「中文的發音真的好難啊」。

在 Instagram 查看這則貼文 ‘빵 굽는 체대생’ 이상현（@delight_hyeon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 7 日 下午 7:30 張貼

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