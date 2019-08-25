名主持人宣布選鎮長 加拿大「假陰莖鎮」聲名大噪！

2019-08-25 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）有個名為迪爾多（Dildo）的小鎮，其境內的福戈島（Fogo Island），據傳是「地平論」年代的世界四個盡頭之一；此外由於迪爾多英文有「假陰莖」的意思，近期被美國知名脫口秀主持人吉米·金莫（Jimmy Kimmel）拿到節目上大談特談，還聲稱要競選該鎮鎮長，讓迪爾多小鎮因而發了觀光財。

綜合外媒報導，「迪爾多」命名的由來可能來自於葡萄牙或西班牙的某處地名，又或是因其海角形狀像男性的生殖器而來，這個擁有「趣味雙關」的古老小鎮被吉米．金莫注意到，不僅在節目上宣稱要選鎮長，還派遣製作團隊到迪爾多張貼廣告，其支出的營銷費用幾乎等於當地政府整年的開銷。

根據紐芬蘭省旅遊廳分析，經過吉米·金墨的宣傳曝光後，有關迪爾多的節目片段點閱高達4510萬人次，換成廣告價值超過1170萬加幣（約新台幣2億7678萬元）；由於「金莫效應」的影響之下，迪爾多8月份迎來了一波觀光熱潮，紐省旅遊廳長米契莫爾（Christopher Mitchelmore）表示，「能在短時間內獲得爆量的曝光，這個價值真的非常巨大」。

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