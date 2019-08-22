反送中》加拿大籲各方對話 中國：別拿香港「刷存在」

2019-08-22 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大外交部在本月18日針對香港事務，呼籲各方克制並譴責暴力，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨（21）日也公開表示，希望中國政府與香港人民展開對話。中國外交部與中國外交部駐香港公署今（22）日分別回應，表示加拿大屢次議論香港事務，干涉中國內政，要求加拿大停止拿香港事務「刷存在」。

歐盟與加拿大18日發表聯合聲明，呼籲中國政府基於《香港基本法》與國際協議賦予香港民眾和平集會的自由，並在一國兩制的前提下讓香港得以高度自治。中國駐加拿大渥太華大使館19日發出聲明，警告加拿大政府不要對香港事務發表評論，干涉中國內政，要求加拿大政府對香港問題謹言慎行，如果要表態的話，也應該是要支持香港警方懲治暴力行為。

加拿大總理杜魯道昨日公開呼籲香港，希望各方都克制自己的行為，尊重人權並展開對話，並指出加拿大不會在外交與貿易問題上，繼續深化與中國原本就有的爭端，雖然必須承認中國是日益強大的國家，但不會因此退讓，也強調有30萬加拿大公民住在香港，會持續關注香港議題，捍衛加拿大人的利益。

中國外交部在今日的例行記者會指出，目前中加關係遇到困難，責任在於加拿大，近來加拿大對香港問題頻頻發聲，干預中國內政，希望加拿大能遵守國際法與國際關係基本準則，不要議論香港事務，並釋放孟晚舟平安回國。

中國外交部駐香港公署今日也回應，加拿大的言論將暴力違法行徑同和平集會混為一談，無視香港警隊依法懲治暴力，卻提各方保持克制，這與當前香港社會和全體市民恢復秩序的訴求背道而馳，是為暴力違法分子撐腰打氣，並要求加拿大停止拿香港事務「刷存在」。

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