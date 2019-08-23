反送中》會計界受夠了！5000人遊行 籲港府回應5大訴求

2019-08-23 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港會計界今（23）日首度發起遊行，表達對反修例（送中）運動的支持，主辦方估計，今天約有5000人參與。

綜合港媒報導，香港反修例運動從6月至今，已有不同業別出面發聲，會計界今日中午12點30分發起遊行，從中環遮打花園出發，中間途經金鐘道及太古廣場，終點為金鐘政府總部，要求港府回應民間提出的5大訴求，遊行在下午2點結束。發起遊行的立法會會計界議員梁繼昌指出，他們要透過行動告訴全世界「我們已經受夠了」，因為「逃犯條例」嚴重侵犯他們重視的核心價值，會計師們不會因受到威嚇就退縮。

主辦方表示，今日有5000人參加遊行，而且這次是香港會計界在1997年主權移交後，首度為政治議題站出來遊行。

另外，針對網路上盛傳，有會計事務所在同一時間舉辦午宴，要求員工回覆是否出席，並將未出席人員的名單上報，遭外界質疑另有隱情，根據《香港獨立媒體網》報導，有會計事務所經理受訪時表示，雖然對員工的打壓程度不及國泰航空明顯，但白色恐怖已開始籠罩會計界，她希望可以在香港完全淪陷前發聲；另外，她也想打破過去會計師給人「只想賺錢」的刻板印象，告訴大家同樣身為香港人，也會替不公義之事發聲，雖然知道爭取自由要付出代價、前路漫漫，但仍要堅持信念。

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