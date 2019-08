2019-08-23 17:37

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」運動持續,國泰港龍航空日前無端解僱空勤人員協會主席施安娜,被認為是針對身為員工意見領袖的工會主席,企圖殺一儆百。施安娜今(23)日下午召開記者會,表示公司代表向她確認某些截圖來自其FB帳戶後,隨即說要解僱,且不願提供原因。

綜合港媒報導,施安娜召開記者會表示,20日她正要出勤執行一班前往中國航班的工作時,突然被抽離工作、等待調配,並在隔日收到公司要求她與管理階層會面。

施安娜說,會面時經理向她展示幾張Facebook截圖,詢問是否為其帳戶。施安娜回答「是」後,該經理隨即說要解僱她。施安娜追問解僱原因,該經理只說「I can't tell you the reason」(我不能告訴妳原因)。

施安娜認為,公司並沒有指出她的違規情形,並只給予1個月的薪水作為賠償,並不符合公司既有的紀律處分程序。此外,施安娜表示該帳戶只開放給朋友觀看,公司這樣的作法也讓她覺得隱私被侵犯。

施安娜強調,她明白公司面對中國民航局的壓力,但如此作為根本是將白色恐怖推向高峰。她不知道公司還要退到什麼地步,只希望自己是最後一個被解僱的員工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法