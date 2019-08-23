看影片想知道如何找鑽石 她低頭一瞥竟發現3.72克拉黃鑽

美國27歲女子前往阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）旅遊，在公園內休息時觀看如何找到鑽石的影片，結果低頭一瞥就發現了3.72克拉黃鑽。（圖擷自The Texas Echo推特）

2019-08-23 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕太好運了！美國27歲德州女子霍林斯海德（Miranda Hollingshead），近日前往阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）家庭旅遊，四處參觀了一小時左右覺得有些累，便找個地方坐下來點開YouTube觀看找鑽石的教學影片，沒想到她接著低頭一瞥就發現了3.72克拉黃鑽！

據《CNN》 報導，鑽石坑州立公園允許遊客在指定的37.5英畝（約15公頃）區域內搜尋鑽石，霍林斯海德當時選在一個山腳下的地方休息，看影片途中瞄了孩子們一眼確認他們沒亂跑，沒想到這一眼就看到岩石中有顆黃色物體。

霍林斯海德連忙跑上前去將閃閃發光的石頭撿起，朝著自己的媽媽大喊：「我想我找到一個了。」經過確認後，這確實是一顆3.72克拉的黃色鑽石，是近6年來該公園發現的最大黃鑽，上一次要追溯到2013年10月，一位來自奧克拉荷馬市的遊客發現了3.85克拉黃色鑽石。

鑽石坑州立公園尋獲寶物的例子屢見不顯，上個月，一位內布拉斯加州的老師發現了2.12克拉鑽石；2017年3月一名青少年找到了7.44克拉的棕色鑽石。

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