1500萬年前被隕石一撞 這座小鎮藏「7.2萬噸鑽石」！

2019-06-08 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕德國巴伐利亞州西部有一個小鎮，1500萬年前被隕石撞擊，產生了一個隕石坑。這個隕石坑不但是當地城牆的天然建材，裡面更蘊含了7.2萬噸的小鑽石，讓這裡因而有了「鑽石小鎮」的別名。

綜合媒體報導，這座鑽石小鎮是德國巴伐利亞州西部的諾德林根鎮（Nördlingen）。西元9世紀左右，居民利用隕石坑打造當地的城牆和建築物，根據地質學家估計，這些建物中約含有7.2萬噸的小鑽石。

這個隕石坑是地球上現存最大的隕石坑之一，由於坑洞面積大，再加上千萬年風雨侵蝕和人類的開墾，所以並不會有身處在隕石坑洞中的感覺。

當地居民一直以為小鎮是建在死火山的火山口，直到1960年代美國地質學家尤金·舒梅克（Eugene Shoemaker）到當地研究時才發現，原來小鎮1500萬年前遭到隕石撞擊，留下一個直徑1.5公里的隕石坑。

地質學家赫哲爾（Stefan Hölzl）指出：「世界上有一些地方，將隕石坑作為建材，但遠不及這個小鎮使用的數量，他們用來打造了一整個城鎮。」當地居民並不覺得這獨特的地質和歷史有什麼特別之處，反而覺得是慕名而來的遊客大驚小怪。

諾德林根鎮的聖喬治教堂就是用了含有約5000克拉鑽石的衝擊石英角礫岩建造而成。負責打理的倫納（Horst Lenner）開玩笑地說：「幸好這些鑽石都很微小，否則這座教堂老早就被拆除了。」

在 Instagram 查看這則貼文 ロマンチック街道 ネルトリンゲン Naonori TAKEUCHI（@naonori8148）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 25 日 下午 6:03 張貼

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