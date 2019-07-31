刷新今年最大顆紀錄 他渡假拾獲2.1克拉鑽石

2019-07-31 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕在不少人眼中，鑽石是高貴且可永久保存的奢侈品，美國南部阿肯色州的「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park）是全球唯一對公眾開放的鑽石產區，一名男老師近日與家人前往當地度假時，意外拾獲一枚2.12克拉的鑽石，是該園區今年出產最大的鑽石。

根據阿肯色州立公園官方網站公布的資訊，來自內布拉斯加州現年36歲的男老師蘭尼克（Josh Lanik）近日與家人前往該公園度假，發現鑽石當下，他與妻子帶著小孩們尋找紫水晶，沒想到卻在濕漉漉的地上發現一粒獨特的小石頭，正閃爍著奇特的光芒。

蘭尼克表示，第一時間還未意識到自己發現了什麼，定睛一看後發現這枚原石相當圓潤，並無任何缺角或尖銳的突起，讓他懷疑這可能是一顆鑽石。在離開公園時，蘭尼克將這枚原石出示園方，經後者仔細鑑定後，確認是一枚鑽石，且以2.12克拉的重量，成為今年至今在該園區出土的最大鑽石。

園方介紹，蘭尼克發現的鑽石原石大小與豆子相當，呈現干邑白蘭地的顏色，具有美麗天然梨形與光華的刻面，表面略有金屬光澤。

根據規定，在該公園發現鑽石的所有權與命名權歸於發現者，蘭尼克為紀念這趟旅行，將這顆鑽石命名為「蘭尼克一家鑽石」（Lanik Family Diamond），被問及是否計畫出售或收藏時，蘭尼克表示目前決定將其留做紀念品。

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