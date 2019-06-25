鑽戒那兒去了？女撿到送派出所 6個月後找不到紀錄…

2019-06-25 13:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局同安派出所37歲林姓警員，遭控未依規定通報拾得物，涉嫌侵占張姓女子撿到的鑽戒，被依「貪污治罪條例」侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌送辦，而林員喊冤：「絕對沒有占為己有！」受理後就將戒指擺在抽屜，因一直聯繫不上張女，且覺得該戒指不貴重，就沒有再去理會，後來接到做筆錄通知，才發現戒指不見了，桃園地檢署檢察官傳訊相關證人，加上林員平時工作表現就有些散漫，未依程序通報又弄丟拾得物是有可能的，無證據證明有侵占戒指的行為，偵結予以不起訴。

據悉，事件爆發前林員已請調其他警分局，後被記2支小過處分；檢方指出，林員被控於去年2月8日，受理張女撿到的戒指時，未依「警察機關受理民眾交存拾得遺失物作業程序」輸入電腦管制，並陳報公告招領，6個月後張女到警局詢問，是否有失主領回鑽戒，才發現根本沒有登錄，懷疑鑽戒遭林員侵占。

林員坦承當天有收受張女撿到的戒指，但絕對沒有侵占，他拿到後直接擺在辦公桌抽屜，後因一直聯絡不上張女，又覺得戒指價值不貴重，就沒有再去理會，直到後來被通知要做筆錄，才發現戒指不見了。

檢方傳喚派出所主管及調閱相關紀錄，認為其他同仁在林員調走後、空下的辦公桌，曾看過擺放著一枚戒指，該抽屜也都沒有上鎖，若是林員意圖侵占入己，怎會任意擺在抽屜，此外，林員平時工作表現欠佳、有延誤交辦事項的紀錄，受理張女遺失物報案時，可能因一時疏漏未依規定通報，加上派出所在這段時間搬遷到新址，在連串疏失下弄丟戒指是有可能的，無證據證明林員有侵占戒指行為，偵結予以不起訴。

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