俄羅斯機器人當太空人 獨自搭火箭到太空站

2019-08-22 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（22）日向國際太空站（ISS）發射載有「類人型機器人」Fedor的無人火箭，這也是俄國首次進入外太空的機器人。

綜合外媒報導，載著Fedor的聯盟MS-14（Soyuz MS-14）太空船於當地時間上午6點38分（台灣時間約上午11點38分）從哈薩克的貝加奴太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射，預計在24日抵達太空站，一直待到9月7日。這次火箭主要是為了測試新的緊急救援系統，而Fedor被綁在改裝的飛行員座位上，手中拿著小俄羅斯國旗，是火箭上唯一的「乘客」。

Fedor高約180公分，重達160公斤，它的別稱是「Skybot F850」，在國際太空站的10天內，Fedor將學習新技能，包括連接和拆解電纜、使用螺絲起子、扳手和滅火器等。俄羅斯太空總署前瞻計畫與科學主任布羅申科（Alexander Bloshenko）表示，希望最終Fedor可以進行危險的艙外活動。

另外，Fedor不是第一個被送進外太空的機器人。美國曾在2011年把R2（Robonaut 2）送入太空站，不過因為技術問題，2018年機器人被送回來；日本在2013年也向國際航空站發送和豐田汽車共同研發的「Kirobo」機器人，它可以進行簡單的對話，不過它只會日語。

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