繞過美國國安審查 外媒曝中方用這招豪取美核心技術

2019-08-21 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國竊取智慧財產權、強制技術轉移為美中貿易戰的核心爭議之一，有美國媒體披露，涉及美國國安技術的收購會受到美國海外投資委員會（CFIUS）審查，但有中國公司透過破產程序中收購美國公司資產，成功規避前述審查，進而取得美國核心技術。

根據《美國之音》報導，美國電動與油電混合動力車電池製造商A123 System公司於2012年出現財務危機，當時中國萬向集團便有意出資4.5億美元（約新台幣140億元）收購該公司多數股份，然而，由於美國國會對該國核心技術轉移表達關切，萬向集團隨後退出競標。

直到2017年「A123 System」正式宣布破產，萬向集團直接在拍賣會上購買資產，順勢繞過美國政府對該國核心技術祭出的國家安全審查，取得了重要的美國技術。

報導指出，美國當局對部分核心技術實施出口管制，但若一間美國企業宣布破產，涉及該技術的公司資產便會被排除於出口管制範疇以外，如此以來，CFIUS便無法起到防範技術外流的實際作用。

此外，新美國基金會網絡安全分析員斯圖瓦特（Camille Stewart）接受《美國之音》訪問時亦表示，美國大多數司法程序均為公開且透明，包括破產程序，「收購者、競標者與債權人都可以在程序中不同程度地接觸該公司的機敏數據，即使最終未獲得競標，中國方面皆可在法庭程序中獲得某些公司的寶貴資訊」。

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