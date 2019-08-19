中國強化反介入能力「衝著美國來」

2019-08-19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防智庫學者評估，我向美採購的F-16V戰機未來若部署東岸，將成反制中國「反介入／區域拒止」戰略的利器；事實上，美國國防部今年公佈「中國軍力報告書」提及，中國「反介入／區域拒止」戰略為共軍現代化計畫的一環，除阻止美軍介入中國未來可能在南海和台灣海峽的軍事行動，亦可長程打擊西太平洋對手。

中國解放軍四月中旬曾派遣大批軍機、軍艦赴西太平洋「遠海長訓」，對此，外交部長吳釗燮曾在外交部官方推特揭露，中國派出廿四架軍機、五艘軍艦在台灣周遭演訓，「轟六Ｋ」轟炸機還模擬攻擊我國東南部、南部地區。由於該地位處我國海空域要道，引發外界高度關注。

美國國防部今年五月公佈「中國軍力報告書」提及，中國解放軍現代化計畫，包含發展「反介入／區域拒止」能力，以對在西太平洋部署、運作的對手進行長程打擊。

報告指出，現階段而言，解放軍空中、海上、電磁與訊息等能力，在第一島鏈中最為健全，並將擴張至太平洋的能力作為目標。除了打擊能力、飛彈防禦、反潛等戰力持續精進，中國也持續強化訊息、網路、太空作戰、核威懾與戰力投射等。

對於中國長程打擊能力，該報告指出，美軍位於日本的基地，已在解放軍數量持續增加的中程彈道飛彈、攻陸巡弋飛彈射程之內，而飛向西太平洋的中國空軍「轟六Ｋ」轟炸機，亦證明具備對關島發射機載攻陸巡弋飛彈的能力。

報告提及因應之道，台灣持續強化重層嚇阻戰略以及本土防衛能量，正努力發展不對稱作戰的概念與實際作為，包括訊息與電子作戰、高速匿蹤船艦、機動飛彈車、無人機、快速佈雷艇，以及基礎設施保護作為。

雖軍方不願透露新採購的F-16V戰機部署地點，但有官員強調，無論部署地點為何，當我國引入性能優異的新型軍備，除強化我國防衛能力，亦會牽動中國的軍事佈局。

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