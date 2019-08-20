澳洲智庫：共軍飛彈可癱瘓印太美軍

2019-08-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲雪梨大學智庫「美國研究中心」評估美軍在印太地區的戰略、開支及盟友戰力，在十九日發布厚達一○四頁的報告，指出美軍在印太地區的軍力日漸衰弱，美、中若爆發武裝衝突，中國人民解放軍的高科技彈道飛彈極有可能在數小時內癱瘓西太平洋地區的美軍基地與艦隊。報告建議，澳洲、日本等美國盟友應強化軍事投資，分擔印太安全重任；澳洲也應增加與越南、馬來西亞、新加坡等區域內軍隊的協同行動。

報告主要作者湯森（Ashley Townshend）估算，中國人民解放軍火箭軍計有一五○○枚短程彈道飛彈、四五○枚中程彈道飛彈、一六○枚中長程彈道飛彈，以及數百枚長程陸基巡弋飛彈；解放軍還擁有多款「航母殺手」飛彈，包括射程達一五○○公里、能打擊行進中航空母艦的東風二十一Ｄ（DF-21D）飛彈。解放軍利用這些飛彈，能實施遠達新加坡的精準打擊，攻擊範圍涵蓋美軍在南韓、日本軍事基地。

報告指出，中國軍事科技進步迅速，飛彈幾乎可威脅到西太平洋所有美國與盟邦的基地、機場、港口與軍事設施，「開戰數小時內，相關設施將因受到精準打擊而無法作用，解放軍的飛彈威脅，對美國在區域內前緣位置的自由行動構成挑戰」；在此情況下，美軍增援部隊恐需「先戰鬥才能參戰」，這也意味著美國將面臨抉擇，是要進行「極高成本與危險」的衝突，抑或選擇不介入，放任北京為所欲為。

報告認為，澳洲不能僅依賴美軍維護印太安全，而應強化軍事投資，增強「集體防禦」網絡；澳洲應增加與越南、馬來西亞、新加坡等區域內其他軍隊的協同行動，也應考慮籌獲陸基反艦飛彈，增加彈藥與燃料儲備，以備高強度的軍事衝突。

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