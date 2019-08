2019-08-19 21:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)今(19)日表示,美國將會延長華為禁令的寬限期90日,讓他們可以繼續向美國供應商購入耗材以服務現有客戶。

據《路透》報導,美國發予華為的暫時執照今(19)日即將到期。對此,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)向媒體證實了先前的傳聞,確定將會延長華為寬限期90日。

禁令名單增列華為子公司和關係企業

同時羅斯表示,禁令名單上將再添46個華為子公司和關係企業,總計已有破百家華為相關公司遭列黑名單。

羅斯強調,延長寬限期是為了多數位於美國鄉村的華為顧客著想,他說:「這是給他們多一點點時間『戒掉』華為。」(We’re giving them a little more time to wean themselves off.)

據悉,禁令寬限期延長讓華為可以暫時繼續向美國用戶提供電信服務、軟體更新。美國政府對華為的安全疑慮仍未消退,稍早川普曾向媒體表示:「我們不想和他們(華為)有生意往來,我不想在有國安威脅的前提下做生意。」

