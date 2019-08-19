收割？ 韓感謝川普批准軍售 網友笑：幫小英國防政績背書

2019-08-19 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（19日）日親口證實，美方已批准對台F-16V戰機軍售案，而國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室也在上午發布中英文感謝聲明，消息一出遭網友狂酸收割、搶功勞；但也網友認為，韓國瑜是幫總統蔡英文的國防政績背書。

針對美國總統川普批准出售台灣F-16V戰機軍售案，韓國瑜今透過競選總部發聲明表示感謝，並指出台灣海峽軍事力量失衡嚴重情況下，國軍除循序進行武器裝備汰舊換新，建構新一代戰力有其必要性及急迫性，未來如擔任總統，也將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。

但相關新聞轉貼到PTT後，韓國瑜遭網友狂轟「關你屁事...什麼東西啊你 你總統？」、「噁心也要有個下限」、「干他屁事 他是搞不清楚市長職權範圍？」、「厲害了我的魚 這樣也要沾點光」、「軍購關你市長屁事」、「他是哪根蔥？」。

但臉書「打馬悍將粉絲團」笑說，「蔡英文執政，川普賣台灣先進武器，韓導大動作發聲明，想收割，結果意外幫蔡英文的國防政績背書~~」。網友也酸「不是說人家沒做啥，現在又參一咖」、「尚書大人真是機靈 風往哪兒吹就往哪兒倒」、「這鐮刀可真長，自己家的田不耕種，別人家的稻子你倒是割得很勤快啊！」、「哈哈哈，不虧是搞笑大草包，亂了套，還自己挖洞跳嘞」。

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