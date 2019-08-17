勸韓國瑜別告黃光芹 陳揮文曝「可怕下場」

2019-08-17 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陷入麻將、女人風暴，資深媒體人黃光芹、前立委賴坤成還加碼爆料；對此韓國瑜競選總部16日晚間發出聲明，決定正式委託律師提告兩人。對此，「挺韓」資深媒體人陳揮文表示，建議別告黃光芹，除法律上不見得會贏，黃被告下去火力絕對更旺。

韓國瑜委託律師認為，賴坤成從事政治活動多年，知悉政治人物利用媒體、網路散播言論，散布力較為廣泛，應盡較高的查證義務及善意篩選，卻仍舊散播不實謠言；律師也表示，黃光芹明知其發言將透過電視或臉書等傳播媒體，仍多次公然誹謗，嚴重詆毀韓國瑜名譽，顯具有誹謗之客觀行為及主觀故意，已涉犯妨害名譽等罪。

對此，陳揮文16日晚間開直播表示，「從歷年來法院的判決來看，政治人物跟有名的人很吃虧，因為通常所有的判決，都會叫你要容忍他們，因為你是總統、因為你是市長，就算你已經澄清了，你已經開記者會、發新聞稿等等，諸如此類的」。

陳揮文坦言，若韓國瑜願意參考他的意見，他會建議告賴坤成但不要告黃光芹。他解釋，不是因為他和黃光芹是多年朋友，而是要區分媒體人與政客，他認為提告是一種態度，但是未必能解決問題。

陳揮文還說，他和黃光芹認識多年，多少知道她的個性，只要韓國瑜一告下去，她的火力絕對只會更旺，「你看下個禮拜，搞不好明天她就抓狂了，你到時候再來檢驗我講的」。

他也認為，提告應該要有一樣的標準，舉例來說告已退出國民黨的前高雄縣長楊秋興，還有在網路上亂罵的1450們也該提告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法