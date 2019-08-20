反送中》給機會卻換來五大皆空 民陣斥：林鄭是「五無」特首

2019-08-20 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕至少170萬港人參與818維園集會，要求政府回應5大訴求，香港特區政府行政長官林鄭月娥在今日召開記者會上，卻仍未針對5大訴求作出具體回應，「民間人權陣線」除了表示失望，也形容沒有回應5大訴求的林鄭是「五無」特首。

根據「立場新聞」報導，民陣召集人岑子杰今日下午在記者會上表示，818集會是港人給林鄭「碩果僅存」的機會，但林鄭今日的回應，卻令民陣感到失望。民陣形容，沒有回應5大訴求的林鄭是「五無」特首。

林鄭月娥今日在記者會上拋出建構「溝通平台」、增加監警會成員等措施。岑子杰對此質疑，林鄭是否有溝通的誠意，除了表示失望，民陣也質疑政府所謂的溝通平台只是消遣市民及浪費時間。岑子杰直言，港人不是希望與林鄭溝通，而是要求透過民主選舉，選出願意傾聽民意的特首。岑子杰舉出過往的「溝通平台」，質疑其承諾最終只會落空。

對於監警會，岑子杰指出，監警會僅是「監察警方處理投訴」的機制，而非「監察警方」。岑子杰質疑，沒有實權號令警方的機制，無法找到真相，即使聘用海外專家也於事無補。

對於今日凌晨在將軍澳連儂隧道發生的砍人事件，林鄭月娥在記者會上強調，警務處會嚴肅跟進及依法處理事件。民陣副召集人陳皓桓則炮轟，林鄭至今仍不處理黑社會及警方的問題，要求政府回應香港是否仍然安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法