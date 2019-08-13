反送中》林鄭民望再破底 香港警察滿意度「死當」

2019-08-13 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕「香港民意研究所」今天再度公佈香港特首和問責官員、反修例運動、警民衝突等相關民意調查報告。除了特首林鄭月娥的民望再創新低，對於香港警務處的滿意程度，也僅剩39.4分，為有史以來的最低分，其中年輕人更給出16.6分。

根據「香港民意研究所」今日發布的新聞公報，林鄭月娥的最新民望評分比前次調查再跌2.2分，來到27.9，支持淨率為負51％。雖然較前次調查差異不大，卻也再度創下其上任以來的新低。另外，林鄭月娥被列入「表現拙劣」的民望級別中，律正司司長鄭若驊、保安局局長李家超被列入「表現失敗」，其它局處首長都列入「表現不彰」以及「表現一般」之中。

在「反修例運動及警民衝突」的調查項目當中，香港市民對於香港警務處的滿意度評分從六月初運動爆發前的61分下跌至39.4分，創有記錄以來新低。值得注意的是，18至29歲之間的受訪者給出了16.6分，教育程度在大專或以上的受訪者也僅給出28.1分，整體評分與年齡呈現正比與教育程度呈現反比。不過，沒有任何一個年齡區間或教育程度的受訪者，給出60分以上的滿意度，香港警務處的表現可謂「滿江紅」。

在「警察使用武力」方面，58%認為武力「太大」；「恰當」者佔23%；「太低」者為15%。「警民衝突責任歸屬」方面，71%認為在「政府」；35%認為在「示威者」；25%認為在「警方」，該題可複選。在「成立獨立調查委員會」方面，「支持」佔77%，「反對」佔13%。

值得一提得是，香港市民認為港鐵在「社會責任」的表現上再度給予負評，較前次調查下跌了8.9分，來到47.3分。

此次民意調查，調查日期從本月1日至6日，成功樣本數目共1015份，受訪者皆為18歲以上、使用粵語的香港居民。

香港民意研究所新聞公報

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