回應港民訴求 林鄭月娥：將構建對話平台 擴大監警會調查

2019-08-20 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港反送中五大訴求，香港特首林鄭月娥今日（20日）記者會表示，會馬上展開工作，構建一個對話平台，政府會與不同階層、政治立場及背景的人會面溝通，為香港尋找出路；並且將監警會的調查期限擴大，聘起海外專家調查，但沒有直接承諾民間要求成立獨立調查委員會的訴求。

綜合港媒報導，林鄭月娥在記者會表示，希望溝通平台開放、直接，與各階層、不同政治立場及背景人士進行，她及各司局長很願意到社區直接對話及溝通。她表示，會先邀請民間一些曾提出以不同形式運作平台的有心人，希望聆聽他們的意見，透過對話互相諒解，一起走出困局。

對於警方執法爭議，林鄭月娥表示監警會已決定將範圍由6月9日至7月2日，擴充至不設時限，特別強調7月21日元朗事件，仍爭取調查報告在6個月之內提交。

林鄭月娥表示，她和監警會主席梁定邦考慮增加監警會成員，但目前仍未有定案，未來會繼續探討；監警會也會聘請海外專家。她強調，監警會是獨立法定機構，期盼可透過調查報告，防止類似事件再次發生。

香港民陣週日（18日）發起的170萬人維園集會，林鄭月娥回應，遊行過程大致和平進行，衷心希望社會回復平靜，是遠離暴力的開始。

針對今日凌晨將軍澳行人隧道內的連儂牆發生疑似中國籍男子持刀傷人案，林鄭月娥表示，對任何暴力行為都會譴責，警務處已嚴肅跟進事件，依法處理。她稱，近期暴力不斷升級，各界共同目標是止暴制亂。

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