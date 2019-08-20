香港監警會：撤回送中條例很合理 不應拒設獨立調查會

2019-08-20 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今宣布，會馬上展開工作構建對話平台，並與各界溝通，並擴大監警會調查期限，聘請海外專家加入調查，但未承諾成立獨立調查委員會。

《南華早報》今刊文，監警會主席梁定邦表示，香港抗爭需要政治解方，且應從撤回《逃犯條例》開始，並稱正式撤回修例，將可使其「適當地埋葬」（proper burial）、舒緩公眾怒火，他也認為要求撤回「非常合理」（eminently reasonable），另指政府不宜排除之後設立獨立調查委員會的可能性。

梁定邦指出，要讓城市恢復平靜，不能單靠警察，而是該從正式撤回引發危機的《逃犯條例》開始，並表示警察已處於不利位置，既要執法維護秩序，又得面對同情示威者的民眾，警察若看見違法之事，不得不處理，但做得越多，越容易招來反感，形成惡性循環。

梁定邦認為，假如沒有政治解方，香港將面臨內耗戰或更加激烈衝突。此一解方的決定，必須來自中央政府與林鄭月娥，「每次見到林鄭，都會跟她說，妳需要一個政治解決方案，對方也同意，並稱正在努力」。

針對林鄭與北京堅持示威者停止暴力後，才開始協商對話，梁定邦提到，即便有些一些小的激進行動，整體局勢仍和平，是時候提出解決方案了。

梁定邦提及，示威者要求正式撤回反送中條例「非常合理」，即使林鄭已宣布修例「壽終正寢」，但正式撤回才算「適當地埋葬」，緩解群眾憤怒，「它只是在政府的想法中死了，因為政府承諾不會重啟，但這不是撤回立法的方式」。

梁定邦也說，政府不應排除稍後成立獨立調查委員會的可能性，強調要把重點放在如何改善警隊，至於個別員警應為過失負責與否，建議通過內部紀律程序處置。

梁定邦表示，監警會已收到243起與抗議相關、針對警察的投訴，目前正研究2萬4000部影片、圖像，雖然無法預先論斷，但坦承當時情況可能不盡如人意，並指問題在於這些人是否受過充足培訓、能否辨別使用武力者，並將其與其他群眾隔開。

梁定邦直言，希望林鄭能找到理解年輕人及其願望的中立非政治人物，「現在是時候進行一些真誠的談話了」，並稱除了獨立，其他都可行，並以普選為例，「這是基本法中規定的」，然而問題是如何讓候選人參與投票，並反問「為什麼我們不能來討論它」。

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