2週大男嬰螞蟻爬臉 母被捕堅稱「我是好媽媽」

2019-08-18 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州（Kentucky）勞雷森爾（Laurel）警方13日攔查一輛交通違規的小貨車時，除了發現車內司機和乘客兩人都是通緝犯，居然還在車上發現一名躺在腳踏墊上被毛毯蓋住、穿著髒尿布的小嬰兒，臉上還有螞蟻在爬，被控虐兒的生母則堅稱自己是「很好的媽媽」，認為警方刻意誇大。

綜合外媒報導，當天警方攔查了一輛違規的小貨車，在發現車上69歲的司機夏洛特（Charlotte Simpson）與32歲的乘客瑞貝卡（Rebecca Fultz）2人目前皆被通緝後，警方立刻將2人上銬逮捕，但瑞貝卡在與警方激烈爭吵10分鐘後突然告訴警方「自己的孩子」還在車上。

警方在大熱天搜查了整部像烤箱的貨車後，終於在前排2個座位的中間發現了被毛毯蓋住的嬰兒。據報，這名男嬰被發現時除穿著很髒的尿布、臉上還有螞蟻在爬，甚至有呼吸困難的症狀，警方連忙將他送醫急救，經診斷後為脫水。

警方之後確認男嬰確實為瑞貝卡的孩子，7月31日才出生，警方也在小貨車中搜出帶有糞便的衣服以及蟑螂臭蟲亂竄的垃圾，雜物最上層還有一台大電視，惡劣的環境完全不適合嬰兒生長；目前2名涉案者皆被相關單位指控虐待兒童，瑞貝卡還額外被指控威脅和抵抗逮捕2條罪名，現已進入勞雷爾監獄服刑。

瑞貝卡在獄中仍然堅稱警方說謊，在接受媒體採訪時表示自己「對兒子很好」，認為自己是個「好媽媽，一直照顧孩子」，從來沒有忽視過他；目前該名嬰兒已在接受治療後被安置到社會服務相關部門。

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