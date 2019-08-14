2歲兒反鎖BMW內 父請警消破窗竟責怪「為何刮到車門」

2019-08-14 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕新北市林口區一名男子今（14）日不慎將自己的2歲兒子反鎖在自家的BMW汽車內，緊急下只能請警消幫忙開門，但當消防員成功破窗救出，這名男子竟質問「為何刮我車門的鈑金」。

一名網友在臉書社團「林口大家庭」PO文，表示在仁愛路目睹了這起破窗救小孩的現場，但車主在自己的兒子被救出後，竟然反過來責備警消為何破窗會傷到車子鈑金，讓網友無奈嘆氣，不少網友也出言譴責。

根據《ETtoday新聞雲》 報導，這名將車輛違停在紅線上的男子，充滿哀怨向消防員責備「為何刮我車門的鈑金」，而帶隊的消防員長官則解釋，破窗過程難免會造成損傷，這名男子才接受並臭臉離去，事後新北市消防局則再度解釋，隊員出勤都一定以迅速救人、達成任務為主，而破窗時難免會刮傷鈑金，造成一些損傷。

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