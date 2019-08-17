英國「鞋盒嬰屍案」 狠父母謀殺罪竟被撤銷原因是…

2019-08-17 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國2016年發生一起「鞋盒嬰屍案」，慘忍的父母竟將僅4天大就死亡的嬰兒放進鞋盒丟棄，隨後被控告謀殺；在後續超過1年的調查，綜合考量這對父母各自的精神狀況及原生家庭影響後，曼徹斯特刑事法庭在2017年12月撤銷兩人的謀殺罪名。

綜合外媒報導，鞋盒棄嬰案在2016年8月發生於英國博爾頓（Bolton），安東尼（Anthony Clar）和凱瑟琳（Catherine Davies）這對夫妻本來就打定主意不要這個孩子，所以除了他們的鄰居，根本沒有人知道凱瑟琳懷孕，就連凱瑟琳的媽媽都是接獲相關單位的電話，才得知女兒曾經吸毒，還偷偷生了一個孩子！

據了解，2人在嬰兒死亡前曾購買零食和酒，卻沒有想到要幫孩子買食物，而孩子在出生3到4天後就因脫水而死亡。據當地媒體表示，2人被拍到棄屍後隨即跑去購物，沒有私毫歉意；警方調查發現，孩子應該是被活活餓死的，因為沒有在嬰兒的胃中發現任何食物殘渣，直到警方接獲民眾報案墓園出現鞋盒，才發現這具被棄置快要6週的嬰屍。

警方循線找到這對狠心父母後，他們坦承生活困難、無法扶養小孩，但謊稱小孩畸形，出生4天就自然死亡，隨後2人才棄屍；但母親凱薩琳不僅在懷孕期間沒有產檢，父親安東尼甚至完全沒有要幫小孩取名字，這些都讓他們的謊言露出破綻。

另外，警方深入調查這對夫妻的背景後發現，安東尼曾經就讀注意力不足過動症（ADHD）特殊學校，且曾被診斷出患有情緒不穩的人格障礙、有自殺記錄，卻沒有參加任何心理治療，甚至還在提供口供時全然否認妻子曾經「懷孕」；凱瑟琳對安東尼則呈現病態的依賴，在事件發生後仍就不願與安東尼分開。

相關單位希望採取相關措施讓2人脫離接觸、避免再次懷孕；最後在綜合多方考量下，這對父母因隱瞞生育入獄15個月，曼徹斯特刑事法庭在2017年12月撤銷兩人的謀殺罪名，並安排2人進行相關治療。

有鑑於悲劇源於孩子雙親身心問題及家庭成長背景複雜，相關單位正在努力為擁有兒童創傷經歷的父母們建立醫療援助系統，希望能更極時的提供相關協助；博爾頓兒童保護委員會對此案件表示，會繼續密切關注類似家庭事件，希望能避免再有幼童經歷這種悲劇。

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