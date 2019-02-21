亡嬰尿布長滿蛆 美國母一級謀殺罪成立 判終身監禁

2019-02-21 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名殘忍媽媽哈里斯（Cheyanne Harris）於2017年8月涉嫌照顧嬰兒不當致死，遺體被發現時已經死亡至少兩週，尿布內長滿蛆蟲。美國法院於6日宣判，哈里斯一級謀殺罪成立，判處終身監禁。

據《每日鏡報》報導，居於美國愛荷華州的哈里斯涉嫌照顧嬰兒不當，以致她4個月大的兒子斯特林‧科恩（Sterling Koehn）死亡，且長達兩週才報警。

屍檢報告顯示，嬰兒生前重度營養不良、脫水且大腸桿菌超標，有感染症狀，體重也僅有7磅（約3175公克），比他出生時更輕。警方獲報抵達現場時，嬰兒的吊床、尿布皆滿是蛆蟲，慘不忍睹。

通知警方的男嬰生父札科里‧科恩（Zachary Koehn），在先前同樣地被判處終身監禁。他的律師曾經向法院辯稱：「這起命案是一個悲劇，而非犯罪。」然而檢察官表示，這對夫妻的另一名2歲女兒，住在同一個屋簷下，卻沒有任何健康問題，顯然他們有養育嬰兒的經驗，卻殘忍放任男嬰死亡。

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