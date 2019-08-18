判囚230年！惡狼性侵女友幼女至少90次 搞大肚子仍不認罪

2019-08-18 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州傳出一名性侵犯被判處長達230年的徒刑！30歲的狄恩（Deon Austin Welch）是個戀童癖性侵犯，從2014年以來，長期性侵同居女友當時11歲的女兒，直到女孩13歲懷孕且產下女嬰後，狄恩才遭到逮捕。一直矢口否認犯行的他，等到女嬰DNA親子鑑定報告出爐後百口莫辯。

綜合外媒報導，狄恩女友的女兒從2014開始被性侵，雖有向母親求助，但媽媽不但沒幫助她，甚至阻止她尋求協助；直到她向友人透露自己遭到性侵後，在同年10月，相關單位才派人調查這起案件，但當時只和受害者私下談話，沒有報警處理，最後更因母親向調查人員謊稱狄恩已經搬走，讓相關單位停止調查。

後續2年間，相關單位雖有持續關心受害人，但受害者告訴他們，「自己沒有再被性侵」；直到2016年受害人母親詢問醫生能不能幫孩子墮胎，該單位才發現這名13歲的女孩不僅沒有停止被性侵，甚至還懷孕了！她生下女嬰後，狄恩終於被以性侵未成年少女的罪名被逮捕，他卻死不認罪，法官要求DNA親子鑑定，證明他和女嬰的關係，狄恩在2017年6月遭到逮捕，被判處3年多徒刑；據報導，狄恩證據確鑿被捕時神情沒有任何變化，平靜得令人害怕。

隨著檢調單位的追查，受害者指出自己曾被性侵90次，受害者母親也在2018年6月坦承，事發期間不但沒有幫助女兒、曾虐待女兒，還幫狄恩做偽證，阻止相關單位調查，最後她被判處1年監禁和4年緩刑。

據報導，狄恩因涉及性侵導致懷孕等16項加重性侵罪，以及重大傷害罪，在8月9被判處共230年的徒刑；這起案件也讓當地社會服務部門遭到抨擊，法官認為該單位未盡全力保護受害者，甚至因為疏忽讓受害者遭受更多傷害。

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美國加州（California）30歲男子狄恩（Deon Austin Welch）從2014年以來長期性侵同居女友的11歲女兒，多達90多次，直到女孩13歲懷孕且產下女嬰，狄恩才遭到逮捕，最終被判共230年的徒刑。（圖擷取自氧報）

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