北韓官媒證實：金正恩昨指導「新武器」試射

2019-08-17 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《朝鮮中央通訊社》（KCNA）報導證實，北韓領導人金正恩昨（16）日再度於現場視察指導「新型武器」試射。

據《韓聯社》引述《朝中社》報導，北韓方面稱此次試射是在增強國防力量方面「再度取得新成果」。金正恩本人也於試射現場表示，擁有並強化誰都無法侵犯的無敵軍事力量，是北韓當局的國防建設目標。

雖然北韓方面並未明確指出所謂的「新型武器」為何，但南韓軍方認為，從飛行特點來看，北韓當局可能是以較低的角度再次發射於10日首度試射的陸軍戰術飛彈。

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