打臉文在寅「2045統一」 北韓連發兩飛彈

2019-08-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓十六日上午再度發射兩枚疑似新型短程彈道飛彈KN-23的不明「飛行器」，這是北韓相隔六天再次發射飛行器，也是今年第八次，更是自七月二十五日以來，不到一個月內的第六次試射。據分析，這次試射很可能針對十一日至二十日進行的美韓聯合軍演而來。北韓也痛批南韓總統文在寅以二○四五年達成統一為目標是「一派胡言」，強調毫無意願與南韓坐下來談判。

發射地點離軍事分界線僅50公里

南韓參謀本部表示，北韓從江原道通川郡北部發射的飛行器，飛行高度三十公里，最大飛行速度六．一馬赫，飛行約二三○公里後墜海。通川靠近北韓東部海岸，由於此次發射地點距離兩韓軍事分界線僅五十多公里，北韓在這麼靠近南韓的位置試射飛彈，較為罕見。南韓國家安保會議表示，此舉恐升高朝鮮半島緊張情勢，敦促朝方停止發射這類飛行器。

北韓近來的舉動被視為「先美後韓」。針對文在寅十五日首度表明以二○四五年達成朝鮮半島和平統一為目標的說法，北韓祖國和平統一委員會（祖平統）十六日隨即打臉，痛批文十五日的談話是「一派胡言」，南韓以為美韓聯合演習結束後，「對話局面也會自然到來」，但朝方「與南韓當局無話可說」，也無意再面對面談判，不過仍對美朝對話的可能性持開放態度。

文發表談話後隔天，做為對韓機構的祖平統就發表如此強力譴責韓方的談話，實為罕見。南韓總統府青瓦台官員表示，祖平統的說法無助韓朝關係發展。南韓統一部官員亦對祖平統「詆毀」韓方的談話表達遺憾。

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