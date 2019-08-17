打臉文在寅「2045統一」 北韓連發兩飛彈
列印

2019-08-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓十六日上午再度發射兩枚疑似新型短程彈道飛彈KN-23的不明「飛行器」，這是北韓相隔六天再次發射飛行器，也是今年第八次，更是自七月二十五日以來，不到一個月內的第六次試射。據分析，這次試射很可能針對十一日至二十日進行的美韓聯合軍演而來。北韓也痛批南韓總統文在寅以二○四五年達成統一為目標是「一派胡言」，強調毫無意願與南韓坐下來談判。

發射地點離軍事分界線僅50公里

南韓參謀本部表示，北韓從江原道通川郡北部發射的飛行器，飛行高度三十公里，最大飛行速度六．一馬赫，飛行約二三○公里後墜海。通川靠近北韓東部海岸，由於此次發射地點距離兩韓軍事分界線僅五十多公里，北韓在這麼靠近南韓的位置試射飛彈，較為罕見。南韓國家安保會議表示，此舉恐升高朝鮮半島緊張情勢，敦促朝方停止發射這類飛行器。

北韓近來的舉動被視為「先美後韓」。針對文在寅十五日首度表明以二○四五年達成朝鮮半島和平統一為目標的說法，北韓祖國和平統一委員會（祖平統）十六日隨即打臉，痛批文十五日的談話是「一派胡言」，南韓以為美韓聯合演習結束後，「對話局面也會自然到來」，但朝方「與南韓當局無話可說」，也無意再面對面談判，不過仍對美朝對話的可能性持開放態度。

文發表談話後隔天，做為對韓機構的祖平統就發表如此強力譴責韓方的談話，實為罕見。南韓總統府青瓦台官員表示，祖平統的說法無助韓朝關係發展。南韓統一部官員亦對祖平統「詆毀」韓方的談話表達遺憾。

  • 南韓民眾十六日在首爾火車站觀看有關北韓當天再度試射飛彈的新聞報導。（美聯社）

    南韓民眾十六日在首爾火車站觀看有關北韓當天再度試射飛彈的新聞報導。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法