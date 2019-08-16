打臉文在寅2045統一！ 北韓狂嗆「可笑」後射彈

2019-08-16 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅15日出席「韓國光復74週年」紀念儀式時首度提出，盼在2045年實現「兩韓統一」，邁向「超越日本」之路。北韓官方今天公布聲明譴責，表示永遠不會與南韓坐下來對談，並回絕文在寅2045年南北韓統一的想法，並說南韓的想法是「荒唐可笑之言」。

北韓對南韓統戰宣傳機構「祖國和平統一委員會」今天以發言人身分的聲明指出，南北韓已經失去對話的意義，歷史性板門店宣言履行程序處於膠著狀態，完全是南韓當局的責任，北韓不會再與南韓打交道，無意與南韓坐在一起。

聲明提到，美韓正在啟動聯合軍演，卻大言不慚聲稱南北「對話」，這種思維方式令人莫解，且南韓當局開口閉口不離「和平」，卻從美國購買無人機和戰鬥機，難道要辯稱用做灑農藥或雜技飛行之用？南韓還開發打擊北韓全域的精密製導炸彈、電磁脈衝飛彈、多功能大型運輸艦等能力為目的的「國防中期計畫」，上述之言目的在於毀滅朝鮮。

聲明發表不久，北韓今晨向東海發射2枚不明飛行物。南韓合同參謀本部指出，南韓軍方持續監控北韓再次發射行動，並保持高度戒備。韓美情報機構正在分析飛行物的高度、距離和飛行速度。雖然飛行距離還沒有得到證實，但根據這2枚飛行器從江原道飛至東部海域可初步推測為短程飛彈。

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