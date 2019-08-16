文在寅：2045年兩韓統一 超越日本

2019-08-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓總統文在寅十五日出席「韓國光復七十四週年」紀念儀式時首度提出，盼在二○四五年實現「兩韓統一」，邁向「超越日本」之路。文在寅提此論述的時機，正值美朝談判陷入僵局、日韓貿易戰加劇之際，但他仍遞出和平橄欖枝，呼籲美朝、日韓展開對話。

文在寅穿著韓國傳統服飾，於忠清南道天安獨立紀念館強調，南、北韓只有結束分裂，光復才算完整，方能打造一個「任誰都無法動搖的國家」。日本於一九四五年八月十五日宣布無條件投降，南韓將此日訂為擺脫日本殖民的光復節，北韓則稱此日為祖國光復節。

文在寅提到，願在二○四五年迎接光復節一百週年之際，令和平統一的韓國屹立於世界之林，藉此力量戰勝分裂，走向統一之路。此為發展成負責任經濟強國之捷徑，亦是將日本引導至東亞合作秩序之道路。

文在寅還說，目前美國與北韓仍持續進行對話，日本也推進與北韓對話，希望各方不要成為固執於意識形態的落伍者；論及日韓貿易戰出口管制，文在寅表示，若日本願意對話與合作，韓方會開心握手，表達希望雙方緩解對立的期待。

對此，日本媒體解讀，文在寅似乎向日本遞出橄欖枝，呼籲對話合作。日本經濟新聞提及，文在寅在光復節演說中，克制對日本的批評。

學者不看好 「統一願景太樂觀」

對兩韓統一願景，喬治梅森大學韓國分校國際政經講師朴准儀（June Park）認為，兩韓正處於地緣政治移轉的十字路口，沒有明顯保證會在二十六年內統一，「文在寅不是先知」。南韓智庫「峨山政策研究院」專家申範澈則評析，文在寅的統一願景過度樂觀，就此建立共識將困難重重。

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