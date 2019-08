反送中》川普建議習近平與香港示威者見面 迎來圓滿結局

2019-08-16 00:14

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」抗爭持續延燒,美國總統川普(Donald Trump)近來也多次在推特上談論此事,他週四(15日)又發推文建議,若中國國家主席習近平直接和示威者見面,香港問題將迎來圓滿結局。

川普最新有關香港局勢的推文是轉發他前一天的推文,他在14日表示,「我非常了解中國的習主席。他是位很棒的領導人,受到人民敬重。他也擅於處理棘手問題,我絲毫不懷疑習主席希望迅速且以人道方式解決香港問題,他辦得到。私下會面?」

在最新的推文中,川普表示,「如果習主席能夠與示威者直接會面,毫無疑問會對香港問題帶來一個圓滿和開明的結局。」

川普14日一連串的推文除了談到香港問題,也提到美中貿易戰,稱中國希望達成貿易協議,但應先以「人道方式」化解香港示威抗議,明確將和平解決香港抗議和貿易協議掛鉤。

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K