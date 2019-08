反送中》川普：解放軍正在香港邊境集結

2019-08-14 06:28

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中抗爭迄今逾2個月,示威者持續與警方爆發衝突。美國總統川普透露,依據美方的情報顯示,中國解放軍正在調動軍隊前往香港。川普隨後還轉貼一則解放軍在深圳移動的影片。

川普13日在推特上表示,「我們的情報部門告訴我們,中國政府正在向香港邊境部署軍隊。每個人都應該冷靜與安全!」川普隨後轉發歐洲議會自由黨團(ALDE)資深顧問柯勞思(Alexandre Krauss)的影片,顯示中國解放軍正在從深圳移動到香港邊境。

川普還在另一則推文提及香港,「許多人因為香港正在發生的問題而責怪我和美國。我無法想像這是為什麼?」

川普13日搭乘空軍一號前,在紐澤西州莫里斯敦市立機場接受媒體訪問,川普說,「香港處於非常艱難的局面,非常艱難。讓我們看看事情如何發展,但我相信它會解決,我希望大家會有共識,包括中國在內都的所有人會滿意。」

媒體問到有關解放軍集結的消息,川普指出,「這是一個非常棘手的情況,我認為它會獲得解決,我希望它以自由的方式,以及有利包括中國的各方在內的所有人解決問題。我希望它以和平的方式解決,我希望沒有人受傷,我希望沒有人被殺。」

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

