川普想約習近平！他分析：川普要自己出面保護香港

2019-08-15 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期在推特上關心香港，13日就透露中國政府正調動部隊到香港邊境；14日的推文也表示「希望中國『人道』對待香港，並且有意與中國國家主席習近平會面討論香港問題」。對此，YouTube頻道《世界的十字路口》也在節目中解析川普對香港態度，表示川普至少透露了5個訊息。

川普可能掌握情報，中共近日將對香港進行大動作鎮壓

主持人唐浩指出，川普過去對香港的態度一直保持低調、冷處理，但從13日開始，川普突然連續推文提到香港，更直接對香港發出警告，表示美國情報部門已經發現中共正調集兵力在香港邊境集結。加上中國解放軍透過微信恐嚇，表示「從深圳出發到香港只要10分鐘」，因此美方可能相當擔憂，中共在近日內會對香港發動不人到的暴力鎮壓。

中共想用利益交換香港問題，但川普拒絕

接著唐浩表示，中共外交官楊潔篪13日在紐約與美國國務卿蓬佩奧會晤，但會後雙方都沒有透露具體談話內容，只說雙方交換了意見。唐浩因此研判，楊潔篪可能想用「達成貿易談判協議」和其他利益交換的手段作為代價，來交換美方在香港問題上讓步，一但中共對香港武力清場，希望美方不要出聲、介入，但顯然遭到川普拒絕。所以川普才在推特說，「中方想要達成貿易協議，先人道解決香港問題再說」。

另外，針對川普首次把美中貿易談判和香港抗議活動掛勾，唐浩認為，如果中國沒有將香港問題人道處理，那美方不但不會跟中方繼續談判，還會祭出更多經濟制裁。

川普自己出面保護香港

唐浩分析，川普在公開推文中不斷強調習近平「尊重自己的人民」，同時喊話，「要不要來一場私人會談（personal meeting）?」。唐浩認為這表示川習兩人關係並不太好，否則兩人通話約見面就好，不必這樣公開喊話。川普的舉動表示，川普是在用自己的美國總統地位與私人關係，想介入習近平對香港問題的決策。

川普推文中指出，「習近平也是一場『爛生意』中的好人」，唐浩解釋，爛生意指的就是中國共產黨，中共對外狂妄，但其實體制內外充滿了末日危機，如貿易戰危機、經濟危機、人權危機，因此，唐浩認為，川普此舉可能在試圖挽回習近平，希望習不要做出錯誤的決策。

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