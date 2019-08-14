反送中》澳門人首次聲援香港！ 8/19發起默站行動

2019-08-14 21:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港反送中抗爭，已經進入第三個月，儘管事件在澳門社會引起廣泛關注，但當地始終無人公開聲援。不過港警鎮壓暴行引發各界撻伐之際，14日在網路上瘋傳一張疑是有人發起8月19日在澳門集會的海報，引發網友議論紛紛。澳門警方發言人證實，確實已收到有關集會的申請。

這張海報呼籲澳門民眾19日晚上8時，在議事亭前方空地，以「合法、理性、和平」的方式默站，表達反對香港警察使用暴力對付港人的立場。

據澳門《力報》新聞網報導，澳門警方發言人表示，14日下午約3時30分，收到一宗有關8月19日，在議事亭前地進行的集會通知，目前正在審視其具體有關內容及詳情，所以仍未回覆有關活動發起人有關結果，如有進一步消息會儘快公布，即仍未批准集會進行。

發言人表示，活動發起人是澳門本地居民，目前仍未了解集會人數等，如有任何結果，將會第一時間以書面通知媒體。

事實上，澳門居民在行使《基本法》第27條所賦予的集會、遊行自由時，毋須像香港般須事先向警方申請「不反對通知書」，僅須按法律規定提前向治安警察局作出通知即可。另外，澳門法律也明確規定，干擾合法集會、遊行的行為屬刑事罪行，按「脅迫罪」所規定的刑罰處罰之。

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