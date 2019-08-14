反送中》威嚇？解放軍發文：深圳到香港「只需要10分鐘」

2019-08-14 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件持續延燒，在中國黨媒《環球時報》記者付國豪遭香港機場示威者綑綁、圍困後，中共解放軍東部戰區陸軍的微信公眾號，今日針對事件發表文章評論香港問題，稱從深圳出發抵達香港「只需要10分鐘」。

在外界日漸憂心中國可能出動解放軍鎮壓「反送中」抗爭之際，中共解放軍東部戰區陸軍今日發文談論付國豪在香港機場被綑綁、圍困後，稱「想冷靜地普及7條常識」，其中提到，「深圳灣附近的春繭體育館，從這出發抵達香港只需要10分鐘」。

文章在闡述第6條和第7條有關節氣和蝗蟲的「常識」時，還配上一張蝗蟲圖片，上面有「秋後的螞蚱」以及被打上X的「港毒分子」等文字，文章又指蝗蟲「在秋天會逐漸絕跡」。

中共解放軍東部戰區陸軍的文章「想冷靜地普及7條常識」： 一，《基本法》第十八條：香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，北京可發布命令將有關全國性法律在香港實施。 二，中華人民共和國《反恐怖主義法》第二條：國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織，策劃，準備實施，實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織，領導，參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。 三，中華人民共和國《人民武裝警察法》第二章第七條規定：人民武裝警察部隊參加處置暴亂，騷亂，嚴重暴力犯罪事件，恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。 四，《鄧小平文選》第三卷：在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮即使有了動亂，也能及時解決。 五，深圳灣附近的春繭體育館，從這出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。 六，2019年8月8日，立秋。 七，螞蚱是一種直翅目蝗科動物，學名叫「蝗蟲」，成蟲存活期約90天，產卵期較長，多次交配，分批次產卵。由於季節變化和食物短缺，在秋天會逐漸絕跡。

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