柯文哲狂咳嗽不摀嘴還吐舌 一旁美女參選人秒露嫌惡躲飛沫！

柯文哲疑似感冒不戴口罩，受訪咳嗽還不摀嘴巴，一旁的劉芩妤秒變臉。（圖翻攝自Threads）

民眾黨前主席柯文哲上回到逢甲夜市陪同議員參選人劉芩妤掃街搞出「辣椒水事件」後，昨天（30日）又一次到台中幫劉芩妤站台輔選。但這次又鬧爭議，柯文哲受訪時咳嗽不摀嘴巴，一旁的劉芩妤馬上變臉，還往後躲了一下，畫面在網上瘋傳引發討論。

柯文哲昨天上午和劉芩妤到西屯區水湳市場拜票，這是他在辣椒水風波之後首次到台中輔選，這次執行戒護勤務的同樣是上次一行人到逢甲夜市的中市第六分局，新任分局長鍾承志全程督軍維安，並出動20名警力維持秩序，不敢鬆懈。

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掃街過程中，柯文哲似乎感冒，一路咳嗽、擤鼻涕，沒戴口罩還是不斷跟民眾握手寒暄。受訪時，柯文哲又忍不住咳了2下，還露出舌頭。站在一旁、原本笑得燦爛的劉芩妤，突然變臉，露出有些嫌惡的表情，往後躲了一下。

這段畫面馬上被截錄下來PO到Threads上掀起熱議，「我以為咳嗽嗚嘴巴是做人的最低標準」、「沒家教，出社會也不知長進」、「他擤完鼻涕，鼻涕紙放口袋，沒洗手就開始握手，其中還有小孩被握手，有新聞台拍到」、「水準有夠差」、「自己還當醫生，好不衛生」、「怎麼當過醫生的還這麼沒衛生沒禮貌」、「女生的表情真的是『體嫌』體正直 」、「好想問她阿北的飛沫跟辣椒水，哪個比較可怕」。

疑似知道被網友批評，今天（31日）柯文哲出席黨內年度共識營時，就被發現乖乖戴上口罩了。

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