喊話2026翻轉高雄 鄭麗文：2028國民黨執政指日可待

國民黨主席鄭麗文今指出，若翻轉高雄，2028國民黨執政指日可待。（記者王榮祥攝）

國民黨主席鄭麗文今傍晚出席高雄鳳山區市長、市議員參選人介紹會時，被熱烈場面打動，她認為年底選戰若能翻轉高雄，2028國民黨執政指日可待。

鄭麗文說，看到今天爆場情況，這樣的士氣與熱情，代表高雄民意民氣可用，今天整個世界局勢正在改變，台灣也要開始改變，年底選舉從南台灣、大高雄開始，相信全世界都在看，這一次高雄一樣要讓所有人眼睛一亮，年底產生一個全新市長。

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她提到國民黨為什麼要重新整隊、建立小組長制度，因為選舉不但要有空軍，也要有陸軍，但國民黨在野後被抄家追殺，民進黨每天都想團滅國民黨，早期國民黨執政時的強大陸軍、家大業大已不存在。

她強調，台灣沒有時間了，不能再這樣內耗內鬥下去，不能眼睜睜看台灣被推向戰火，真正愛台灣的人要站出來，要重新整隊重新出發，從南台灣開始，從高雄開始翻轉台灣、改變命運。

鄭麗文抨擊民進黨騙太久了、不斷跳票，長期執政只帶來吃相難看的貪腐，所以高雄人的熱情和正義感一定要展現出來，代表台灣主流民意，把民進黨暗黑勢力趕下台。

她喊話，年底南台灣選戰包括屏東、高雄、台南，尤其是高雄，如果可以翻轉，那2028年國民黨執政指日可待，我們不要烏煙瘴氣、撕裂仇恨的台灣，要的是團結、善良、愛好和平的台灣。

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