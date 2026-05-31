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    台南日式燒烤店大火冒濃煙 延燒3鄰戶5員工驚慌逃生

    2026/05/31 19:12 記者王俊忠／台南報導
    台南北區海安路三段一家日式燒烤餐廳失火冒濃煙，消防人員到場搶救。（民眾提供）

    台南北區海安路三段一家日式燒烤餐廳失火冒濃煙，消防人員到場搶救。（民眾提供）

    台南市北區海安路三段1家日式燒烤餐廳，於今天下午4點多驚傳失火、冒出濃煙，因火煙相當大、延燒到緊鄰餐廳的3戶民宅，消防局119獲報後派出多梯次救災人車前往射水灌救，火勢在5點多被撲滅；當時餐廳準備營業，店內約5名員工見狀緊急逃離，幸無人員傷亡。

    消防局於今天下午4點45分許獲報台南北區海安路3段這家餐廳失火、冒出濃煙，由於報案電話相當多、還傳出餐廳後方的1戶民宅遭到延燒，消防局急派多梯次救災人車趕往搶救；救災人員也在海安路上發現失火餐廳上空不斷有濃煙竄升。

    消防局啟動六、七大隊聯防機制，救災人員到場見火勢相當大、延燒到鄰宅，即佈水線對餐廳的四面展開射水滅火與阻隔火勢延燒，約在下午5點多就控制、撲滅火勢。消防員檢視有3戶鄰宅遭到延燒，當時餐廳正準備營業，店內5名員工見狀緊急逃離，無人員受困或傷亡。

    消防人員檢視餐廳失火位置是在2樓的排油煙管，將由火調科人員對起火原因做進一步調查。

    台南北區海安路三段一家日式燒烤餐廳失火冒濃煙，消防人員到場搶救。（民眾提供）

    台南北區海安路三段一家日式燒烤餐廳失火冒濃煙，消防人員到場搶救。（民眾提供）

    台南北區海安路三段一家日式燒烤餐廳失火冒濃煙，消防人員從後方射水灌救阻隔延燒。（民眾提供）

    台南北區海安路三段一家日式燒烤餐廳失火冒濃煙，消防人員從後方射水灌救阻隔延燒。（民眾提供）

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