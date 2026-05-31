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    首頁 > 政治

    中國因《紐時》訪賴總統驅逐記者 林俊憲：舔共政客看清楚了？

    2026/05/31 18:26 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林俊憲今直言，中共對新聞自由完全不尊重，台灣親共的政客「還要親近它？」（資料照）

    民進黨立委林俊憲今直言，中共對新聞自由完全不尊重，台灣親共的政客「還要親近它？」（資料照）

    中國近日因不滿《紐約時報》專訪我國總統賴清德，驅逐該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）。民進黨立委林俊憲今直言，台灣這些親共、舔共的政客、政黨看清楚，像中共這樣對新聞自由完全不尊重、對新聞完全管制、對於民主自由中共更是全面壓制的政權，「你還要親近它？你還要期待它能夠為兩岸帶來和平？」

    林俊憲指出，新聞自由大家要共同維護，民主自由是普遍的價值，只有獨裁國家沒有辦法接受。民主自由是中共最害怕的，更不用講到新聞自由，中共都要全面管制、沒收。

    對於中國這麼不尊重媒體，美國政府也是有底線、立刻做出了回應。林俊憲表示，雖然美國總統川普跟中國領導人習近平剛剛在北京見過面，但是新聞自由、民主自由，這是大家所應該要共同維護的，這個底線不能退讓給獨裁者。

    林俊憲呼籲，像中共這樣對新聞自由完全不尊重、對新聞完全管制、對於民主自由中共更是全面壓制的政權，「台灣這些親共、舔共的政客、政黨請看清楚，你還要親近它？你還要期待它能夠為兩岸帶來和平？」台灣必須要來提高自己的力量，台灣必須要跟民主自由的陣營站在一起，這才能維護台灣的國家安全。

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