檢討媒體？報導竹市舊城區街友擾店家 市府不解決還稱「非現況」

新竹市火車站前廣場周邊街友以路為家。（記者洪美秀攝）

新竹市有網友及市民投訴指出，包括站前地下道及站前廣場和護城河周邊，因街友盤據影響商家生意，甚至在地下道及騎樓到處躺，影響商家做生意，商家勸導還遭報復，在店門前大小便或騷擾客人。本報據以報導後，市府提不出解決之道，昨天竟對記者所拍攝照片非當天現況公然檢討媒體，利用官方資源箝制新聞自由，本報記者今天再度前往站前地下道及護城河，街友盤據情況依舊，市府無視商家之苦，昭然若揭。

網友在網路社群發文要市府管一管站前街友問題，更提到街友會影響店家做生意，如果商家勸戒還會遭街友報復，包括騷擾客人或半夜在店家門口大小便，並稱舊城區及站前商圈沒落，籲市府重視街友問題。本報記者依據網友發文報導，並提供市府社會處回應進行新聞平衡，然市府未提街友影響商家生意的解決之道，反透過新聞媒體群組發布本報報導中的照片是歷史照片非現況，打壓新聞自由，市府利用公器與資源做為打壓媒體記者之舉，是嚴重且刻意箝制媒體新聞自由。

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市府有時間發布新聞稿打壓媒體新聞自由，卻不願回應網友及店家擔憂街友滋事影響店家生意情形，只強調有街友關懷安置作為，是無視商家之痛，無法苦民所苦的惡霸行徑。

新竹市火車站地下道街友盤據。（記者洪美秀攝）

新竹市舊城區街友擾商家，市府不思解決反檢討媒體。圖為護城河周邊街友。（記者洪美秀攝）

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