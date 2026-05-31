彰化毒駕無保請回震驚警界 基層士氣受挫：抓到懷疑人生

彰化毒駕男被法院無保請回，警界人士指此舉恐造成第一線執法員警士氣受挫。（資料照）

近期彰化地區毒駕案件頻傳，甚至發生毒駕釀重大死傷事故，昨天（30日）發生男子吸食安非他命與「依托咪酯」毒菸後，駕駛滿載瓦斯桶的小貨車失控撞車，警方查獲毒品並透過唾液快篩證實其毒駕，彰化地檢署將他聲請預防性羈押，不料法院卻裁定無保請回，引發基層員警士氣受挫稱「抓到懷疑人生」，並指毒駕被輕易縱放，極度打擊第一線執法人員士氣，檢方將提起抗告，彰化縣警局則表示支持檢方抗告。

台中地方法院日前針對兩起由檢警極力聲押的毒駕案件裁定「無保請回」，此舉引發基層警察士氣嚴重受挫與錯愕，不料昨天彰化又發生一起毒駕男被無保請回，再次引發軒然大波。

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警界人士指出，警政署日前才剛修訂作業程序，規定員警只要唾篩陽性或拒測就能以現行犯逮捕，然而辛勞抓捕後卻看著毒駕犯當庭無罪般離去，讓基層直呼「抓到懷疑人生」，警政署長張榮興甚至公開嚴正譴責毒駕為路上隨時會爆炸的移動隱形殺手，不料毒駕者車內明確有搜出毒品，法院卻不認同即時遏制毒駕的必要性，嚴重打擊第一線執勤員警的執法威信與士氣。

彰化縣警局則持續在取締毒駕上展現高度積極度，為了激勵第一線員警士氣，局長陳世煌指示從優提高行政獎勵，鼓勵全體同仁強力執法，還獲追加預算105萬元，大舉採購2400劑「毒品唾液快篩試劑」及1萬3100劑「毒品原物快篩試劑」，將於6月起分批交貨，全面充實執法量能。

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彰化地檢署與彰化縣警局宣示強力查緝毒駕。（警方提供）

日前彰化毒駕釀2死3傷重大事故。（資料照）

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