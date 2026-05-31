佛心法官讓毒駕現行犯無保請回！法界痛批：台灣是毒駕天堂嗎？

江男是毒駕現行犯，還每天送瓦斯，法官卻讓他無保請回，讓法界炸鍋。（民眾提供）

彰化縣瓦斯送貨員江男，毒駕肇事（撞路邊車輛），車內被搜出「喪屍煙彈」及吸食器，他有駕車過失傷害、過失致死前科，去年更有毒駕被查獲，檢方將他聲押，卻被法院以無反覆毒駕之虞，裁定「無保請回」。一名法界人士說，檢方提供給院方的都是「實打實」的證據，如果連這樣都無法說服法官羈押，等於宣告：台灣就是毒駕天堂。

彰檢表示，該案的羈押理由係根據被告之供述、扣案電子煙、快篩呈施用毒品陽性反應等為據，並查其以駕車運送瓦斯桶為業，近年反覆施用毒品，並有駕車過失傷害、過失致死及去年有毒駕前科，這次又罔顧毒駕危害性，再度施用毒品後載運危險物品等情，毫無尊重他人生命財產之意識，諭知向法院施以預防性羈押。

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檢方強調，預防性羈押的重大理由包括有高度再犯風險、有前科劣跡卻再犯、現行犯證據明確，綜合江男的各項因素，有必要做預防性羈押。

一名法界人士說，針對毒駕，檢方不至於「只要攔查毒駕就通通押起來」，但江男的職業是瓦斯送貨員，每天送瓦斯，就有「反覆實施」之虞，他因擦撞路邊車子而被發現，屬於毒駕現行犯，唾液檢驗確有毒品反應，他亦有毒品前科，去年也有毒駕紀錄，過去更有駕車發生過失傷害、過失殺人的紀錄，「這都是實打實的證據」，檢察官綜合評估就是「為避免危害他人，有必要羈押」，如今卻遇到一個「超佛心」法官，無保請回的理由是「毒駕之虞，罪證不足」，如果連這些證據都無法說服法官羈押，彷彿在告訴檢警，「你們可以回家洗洗睡了」，法官的裁定，等於宣告：台灣就是毒駕天堂。

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