反送中》女子眼遭警彈襲 央視反批污蔑：被「豬隊友」擊中

2019-08-12 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威者11日持續「全城快閃抗爭」運動，民眾以「自由行」展開的「深水埗遊行」和「港島東遊行」中，一名女示威者遭警彈擊中眼睛，恐永久失明。中國官方媒體「央視」今（12）日竟指她是被遭「豬隊友」射擊，反批示威者汙衊香港警方。香港網友痛斥央視，含血噴人、毫無良心。

綜合媒體報導，這名女子11日晚間在尖沙咀警民衝突中，遭港警以布袋彈射破眼罩、擊中眼睛，當場血流如注，且傷口附近有骨碎情況，網路有消息引述醫生說詞指出，女子右眼已不幸失明。

「央視新聞」今日下午在微博刊出傷者的照片，稱「香港示威女子被『豬隊友』擊中眼睛視力受損」，香港一名參與示威的女子被同伴擊中眼睛，可能致視力嚴重受損，「他們反污蔑香港警方」。央視還上傳一張圖片指尖沙咀示威者使用鋼珠槍。

對此，鳳凰衛視前首席記者、《立場新聞》評論員「閭丘露薇」說，「選擇性報導也就算了，大家都明白媒體作為宣傳工具，必須這樣做。」但她指出，「堂堂國家級媒體，這樣的報導，這樣的標題，不再是宣傳和傳播謠言的問題，而是在散播和支持仇恨和暴力了。」

香港網友也紛紛痛斥央視完全體現何謂「指鹿為馬」、「含血噴人！汙衊人！」、「黑白顛倒」、「央視有沒有良心？沒有」、「沒有人會相信這種屎一般的媒體」。

英國「衛報」11日指出，中國媒體已拋開對香港示威不報導、不評論、全面封鎖消息的作法，改為無所不用其極地扭曲、竄改、抹黑，並帶動輿論，似乎是為北京出手干預香港創造條件。

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