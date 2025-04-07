蔣萬安等藍首長面對美關稅為何急？林秉宥曝原因

民進黨新北市議員林秉宥。（資料照）

2025/04/07 00:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普3日對全球祭出對等關稅，其中台灣被課徵32%，預計9日生效。面對即將到來的變局，台北市長蔣萬安6日致電基隆、新北、桃園3市市長，敲定於本週召開4市長會議，針對各縣市不同產業所受衝擊，共同商議應對策略；桃園市長張善政同日也表示，除了基北北桃平台已對接，他已分別聯繫竹竹苗首長，聯手維護桃竹苗科技廊帶的發展，將儘速與業者會商提出對策。對此，民進黨新北市議員林秉宥直言，這些縣市首長之所以急，就是因為藍白去年底聯手將財劃法修惡！

林秉宥6日在臉書發文，「已經多次說過，作為地方議員，我最在意藍白修惡的就是財劃法，結果財劃法的惡果來的比想像中還要快。為什麼蔣萬安說要啟動北北基桃平台來討論美國提高關稅的問題？為什麼張善政要找竹竹苗來討論美國提高關稅的問題？答案非常簡單，因為在去年底由藍白聯手修惡的財政收支劃分法中，把營業稅從40%變成100%分配給地方政府。也就是說，一旦營業受到衝擊，其後果理當由地方政府100%承擔。」

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他接著說：「我以行政院提出的880億補貼作為粗估，顯示行政院評估初步將有這個規模的產業受創，而假設這個880億元就是本年度的損失，依比例粗算，也就是原先劃歸分配給地方政府的3700億或有將近24%的損失。以新北市為例，原先預估應該要新增374億的統籌分配稅款，減少24%就是減少90億元，而在中央與地方政府支出分配責任尚未明確前，就因為美國的關稅新制將可能減少90億元的收入，對我來說已經是頭昏眼花了。」

林秉宥忍不住吐槽：「坦白說，我不覺得藍營這幾個傻逼首長在一起開會能討論出甚麼好結果，畢竟當初新北市的6個立委最後支持的財劃法讓新北市少分配近200億，葉元之也是歡天喜地的指責綠營立委沒有作為，但他們的小腦袋會想到有今天嗎？」他最後直言，「罷免，不是要讓狀況變更好，但是不罷免，讓這些藍白立委惡搞，只會讓台灣面對未來風險的能力越來越惡化，越來越糟糕。而失去這一切的痛苦將會折磨我們好幾代人，光是這樣，能不支持罷免嗎？」

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