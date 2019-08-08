罕見開會公開嗆反送中 專家：抗爭已碰到中共底線

2019-08-08 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）以及北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）7日在深圳舉行座談會，會中對香港抗爭出現嚴厲話語，像是反修法事件「到了退無可退的地步」、「香港正面臨回歸以來最嚴峻局面」，外媒邀請學者專家對此進行分析。

《美國之音》 邀請香港城市大學退休政治學教授鄭宇碩、香港資深媒體人紀碩鳴對此進行討論。對於中國官員稱「退無可退」，鄭宇碩稱多數港人希望維持1997至2003年間的一國兩制，由於現在政府缺乏正當性，所以採取不合作運動，中共「退無可退」是對香港的誤解。

至於港澳辦召集港區人大代表和政協委員前往深圳開會，紀碩鳴認為，這代表中共中央政府終於走到台前，香港抗爭已碰到中共底線，在記者發布會上港澳辦發言人設下的底線是「不許任何危害國家主權安全的行為」、「不允許挑戰中央權力和香港基本法」、「不允許利用香港對內地進行滲透和破壞」。

紀碩鳴分析，這次的深圳會議較為罕見，顯示出港府無法單獨掌控局面，中國不得不出面集聚建制派力量，他也預估，中美關係已經惡化，因此中國不會顧忌西方國家反應，未來警方可能已拘捕為主，而非驅趕。

鄭宇碩則表示，最近港澳辦的兩次記者發布會都沒有正式提到解放軍，一方面是沒必要，抗爭人士沒有和警方正面衝突，另一方面是風險太高，若出動解放軍，金融、一國兩制都面臨失敗。

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